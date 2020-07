Red 23:25 Sequestro nasse nel Parco de La Maddalena La scorsa settimana, la Base Logistico operativa navale del Cfva di Palau ha rinvenuto, nelle acqua antistanti l´isola di Santo Stefano, in località Villa Marina, 150 nasse, alcune rudimentali costituite da cassette di plastica ed altre professionali, che sono state prontamente salpate e sottoposte a sequestro preventivo in attesa di convalida da parte dell´Autorità giudiziaria







L'attività di contrasto alla pesca abusiva nell'area parco, oltre a salvaguardare l'ecosistema marino e gli scopi della pesca contingentata, mira anche a salvaguardare l'attività professionale dei pescatori professionisti della zona. La pesca non autorizzata in area parco costituisce illecito penale. LA MADDALENA - Continua l'attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nell'attività di prevenzione della pesca abusiva nelle acque facenti parte del Parco nazionale de La Maddalena. La scorsa settimana, nell'ambito della convenzione tra l'Ente Parco e la Forestale, la Base Logistico operativa navale del Cfva di Palau, durante l'attività di vigilanza a mare, ha rinvenuto, nelle acqua antistanti l'isola di Santo Stefano, in località Villa Marina, 150 nasse, alcune rudimentali costituite da cassette di plastica ed altre professionali, che sono state prontamente salpate e sottoposte a sequestro preventivo in attesa di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.Le nasse erano deputate alla pesca di abusiva di aragoste, polpi, granchi ed altre specie ed erano posizionate in zona “Mb”, riservata solo alla pesca autorizzata da parte di pescatori professionisti e residenti de La Maddalena abilitati alla pesca sportiva; sono in corso attività per la ricerca degli autori del reato. Già nelle scorse settimane, la Blon di Olbia, anch'essa deputata alla vigilanza nell'area marina del Parco, aveva sequestrato un altro ingente quantitativo di nasse (ottanta), anch'esse posizionate abusivamente nelle acqua antistanti l'isolotto di Mortorio [LEGGI] L'attività di contrasto alla pesca abusiva nell'area parco, oltre a salvaguardare l'ecosistema marino e gli scopi della pesca contingentata, mira anche a salvaguardare l'attività professionale dei pescatori professionisti della zona. La pesca non autorizzata in area parco costituisce illecito penale.