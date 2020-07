Red 11:23 L´Olimpia onlus in Regione Ieri mattina, la vicepresidente della Giunta regionale Alessandra Zedda e l´assessore della Sanità Mario Nieddu hanno incontrato i ragazzi della Polisportiva Olimpia onlus, accompagnati dal presidente dell´associazione Carlo Mascia e dal rappresentante della Camera di commercio italiana negli Emirati arabi Eugenia Falchi







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - «Come Regione saremo sempre pronti a dare sostegno a chi è impegnato in prima linea per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie. La presenza sul nostro territorio di realtà che esprimono dinamismo ed energie positive ci rende orgogliosi». Lo dichiarano il vicepresidente della Giunta regionale Alessandra Zedda e l’assessore della Sanità Mario Nieddu, che ieri mattina (lunedì), a Cagliari, hanno incontrato i ragazzi della Polisportiva Olimpia onlus.I ragazzi erano accompagnati dal presidente dell’associazione Carlo Mascia e da Eugenia Falchi, rappresentante della Camera di commercio italiana negli Emirati arabi, che ha ringraziato gli esponenti della Giunta Solinas, consegnando loro una targa, e ha invitato i giovani atleti dell’associazione a Dubai, in occasione di Expo 2020, rinviato al 2021 in seguito all’emergenza Covid. Durante l’incontro, i ragazzi della Polisportiva hanno anche presentato l’evento “Olimpia week water emotion”, corso di sci nautico che impegnerà gli atleti diversamente abili dell’associazione da domenica 19 a domenica 26 luglio a La Maddalena.Nella foto: un momento dell'incontro