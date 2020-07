«Scuole dimenticate, una vergogna»

19:10

Alghero fuori dalle graduatorie pubblicate dal Ministero dell´Istruzione, in fumo più di 200mila euro. L´Amministrazione comunale algherese non partecipa al bando per la sicurezza di scuole e alunni in previsione del rientro in aula. Un fatto decisamente grave in uno dei periodi più difficili per la città. Ecco le graduatorie