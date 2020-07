Cor 10:50 Si corre ai ripari, cingoli in spiaggia ad Alghero Evidenti problemi sul lido di San Giovanni ad Alghero, così il sindaco emette un´ordinanza urgente per la rimozione della posidonia con l´utilizzo straordinario dei mezzi cingolati. Nel frattempo sulla gestione degli arenili e la pulizia dei litorali non si placa la polemica politica dopo anni di annunci e promesse



Covid in Riviera del corallo. Stagione tutta da ripensare anche sotto l'aspetto più strettamente legato alla cura e gestione degli arenili quella targata 2020. I ritardi negli interventi programmati hanno infatti creato non pochi problemi in molte zone del litorale algherese, con le immagini non proprio edificanti che tutti hanno potuto vedere.



Evidenti le difficoltà anche sul lido San Giovanni, tanto che il sindaco ha emesso un´ordinanza urgente (la firma porta la data del 16 luglio 2020) per la rimozione della posidonia con l´utilizzo straordinario dei mezzi cingolati. C'era infatti il serio rischio che lo sforzo straordinario compiuto nella primavera del 2019 con la bonifica e chiusura del sito di stoccaggio venisse irrimediabilmente compromesso a causa dei nuovi accumuli di posidonia, ma soprattutto per via dei mancati interventi di pulizia. Soltanto nella scorsa settimana, infatti, sono iniziate le operazioni di rimozione delle cosiddette alghe, gran parte già ricoperte da vegetazione infestante.



Mario Conoci ordina così alle ditte costituitesi in ATI, affidatarie del servizio di pulizia degli arenili di libera fruizione, «la prosecuzione delle operazioni di cura, manutenzione e pulizia del tratto di arenile di San Giovanni, autorizzando, nel rispetto della normativa regionale nonché delle indicazioni della Direzione Generale dell’Ambiente, l’esecuzione dell’intervento straordinario di rimozione della posidonia spiaggiata presente anche mediante l’impiego di mezzi dotati di cingoli, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impiegati per l’esecuzione del servizio».



Tra le motivazioni dell'intervento, il sindaco ha ritenuto che il mancato completamento della rimozione delle banquettes di posidonia spiaggiata presso il tratto di litorale di San Giovanni «generi inevitabili ricadute negative di immagine sul complessivo stato del litorale di Alghero» oltreché «rendere vane le operazioni di pulizia già condotte sia da questa Amministrazione sulle spiagge di libera fruizione che dai concessionari»



