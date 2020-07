Red 9:14 Ad Alghero, Roma colonia sarda Sabato sera, il Giardino del Museo del corallo, in via XX settembre 8, ospiterà la presentazione del libro di Bartolomeo Porcheddu, organizzata in collaborazione con la Fondazione Alghero







Nella foto: Bartolomeo Porcheddu Commenti ALGHERO - Sabato 25 luglio, alle 19.30, il Giardino del Museo del corallo, in via XX settembre 8, ad Alghero, ospiterà la presentazione “Roma colonia sarda”, il «rivoluzionario libro-ricerca» di Bartolomeo Porcheddu, organizzata in collaborazione con la Fondazione Alghero. Il libro è composto di 556 pagine divise in dodici capitoli.L'autore dialogherà con Tonino Sanna. Bartolomeo Bèrtulu Porcheddu, laureato alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Sassari, è specializzato in “Studi sardi” all’Università di Cagliari ed in “Formatore di lingua e cultura sarda” nello stesso Ateneo turritano.Ha insegnato all’Università di Cagliari ed in diverse scuole. Inoltre, è stato membro dell’Osservatorio regionale per la lingua sarda. Ha pubblicato numerosi articoli in diverse riviste e alcune monografie, tra le quali, ultime in ordine di tempo: “La lingua della Carta de Logu”, “Sa grammàtica de sa limba sarda comuna”, “Il latino è lingua dei sardi” ed “Il vaso di Dueno: il più antico documento latino scritto in sardo”.Nella foto: Bartolomeo Porcheddu