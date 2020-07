Prodotti vegetali cinesi: sequestro al Riviera del corallo

video 18/7/2020 50enne gravissima, elicottero ad Alghero Nel pomeriggio di oggi, una 50enne algherese ha accusato un malore mentre si trovava sola in casa, in Via Sebastiano Satta. Avvertiti, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti prontamente, sfondando la porta. Vista la gravità, è intervenuto l´elicottero del 118, che ha provveduto a portare la donna a Sassari