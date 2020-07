Red 21:04 «Intitoliamo il parco di Via Fleming a Emanuela Loi» «Come Riformatori formalizzeremo una proposta affinché quello spazio venga intitolato ad Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, prima donna poliziotta morta nella strage di Via D’Amelio in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino», annuncia il capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bamonti







«Ora, l'antica Necropoli è e il parco sono state resa nuovamente visibili, tramite l’eliminazione della vegetazione e dei rifiuti che per altro ostruivano gli ingressi. Come Riformatori formalizzeremo una proposta affinché quello spazio venga intitolato ad Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, prima donna poliziotta morta nella strage di Via D’Amelio in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino», annuncia il capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bamonti.



«Una donna sarda la cui memoria deve essere trasferita ai nostri giovani. Siamo certi che l’iniziativa, unitamente al grande lavoro della Cooperativa Ecotoni – conclude Bamonti - possa da un lato rendere omaggio alla memoria di una nostra valorosa conterranea, e allo stesso tempo contribuire a dare maggiore importanza al patrimonio archeologico che abbiamo il privilegio di avere nella nostra città».



Nella foto: Emanuela Loi Commenti ALGHERO - Con il patrocinio del Comune di Alghero, attraverso il prezioso intervento della Cooperativa Ecotoni, è stata portata a compimento un'importante azione di valorizzazione del Parco di Via Fleming. Inoltre, è stata effettuata una completa opera di bonifica degli spazi antistanti l'Ospedale Civile, dove si trova l'Antica Necropoli del periodo eneolitico, che era quasi sconosciuta al territorio. Le erbacce nascondevano da decenni gli ingressi degli ipogei che formano un grande sito archeologico.«Ora, l'antica Necropoli è e il parco sono state resa nuovamente visibili, tramite l’eliminazione della vegetazione e dei rifiuti che per altro ostruivano gli ingressi. Come Riformatori formalizzeremo una proposta affinché quello spazio venga intitolato ad Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato, prima donna poliziotta morta nella strage di Via D’Amelio in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino», annuncia il capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bamonti.«Una donna sarda la cui memoria deve essere trasferita ai nostri giovani. Siamo certi che l’iniziativa, unitamente al grande lavoro della Cooperativa Ecotoni – conclude Bamonti - possa da un lato rendere omaggio alla memoria di una nostra valorosa conterranea, e allo stesso tempo contribuire a dare maggiore importanza al patrimonio archeologico che abbiamo il privilegio di avere nella nostra città».Nella foto: Emanuela Loi