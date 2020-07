Red 18:28 Dopo 8 anni, ritrovato e restituito un gioiello rubato I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, dopo otto anni dal furto, grazie al monitoraggio dei social network ed alla costante presenza sul territorio, sono riusciti a recuperare un gioiello sardo tipico del paese, dal reale valore economico non elevato, rubato ad un’anziana donna nel 2012 e successivamente rivenduto via Facebook per alcune centinaia di euro



VILLAGRANDE STRISAILI - I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, dopo otto anni dal furto, grazie al monitoraggio dei social network ed alla costante presenza sul territorio, sono riusciti a recuperare un gioiello sardo tipico del paese, dal reale valore economico non elevato, rubato ad un’anziana donna nel 2012 e successivamente rivenduto via Facebook per alcune centinaia di euro. Tuttavia per l’anziana, l’oggetto recuperato e successivamente riconosciuto ha un valore affettivo immenso.



Nei prossimi giorni, i militari procederanno a richiedere il dissequestro all’Autorità giudiziaria competente in modo da restituire il prezioso oggetto alla legittima proprietaria. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del furto e della ricettazione.