Red 19:43 Interventi al Lido: l´Opposizione interroga Conoci I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Futuro Comune, Sinistra in Comune, X Alghero e Partito democratico hanno presentato all´attenzione del presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore un´interrogazione sulla «anomala movimentazione di sabbia su arenile verificatasi nella notte del 22 luglio»







Nello specifico, Raimondo Cacciotto, Mimmo Pirisi, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo chiedono «di conoscere se il sindaco fosse a conoscenze dell’intervento e se lo stesso risulti regolarmente autorizzato. Nell’eventualità lo sia, si chiede di conoscere gli Enti e gli uffici che hanno rilasciato l’autorizzazione; le modalità operative, le tempistiche e le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo».



Ed ancora, «come sia stato individuato il punto di prelievo e chi lo abbia indicato; le motivazioni per le quali non sia stato coinvolto il competente Ufficio ambiente comunale», Infine, i consiglieri d'Opposizione chiedono di sapere «quali azioni intenda intraprendere l'Amministrazione comunale per fare in modo che qualsiasi intervento sugli arenili sia ricondotto ad un'unica regia politico-programmatoria».