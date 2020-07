Cor 11:25 Fuoco incrociato, anziani al centro Dopo le schermaglie elettorali, il Cra ritorna al centro dello scontro politico ad Alghero. In mezzo gli anziani e le condizioni dell´ostello a Fertilia. Alle accuse d´immobilismo del Centrosinistra rispondono i capigruppo di maggioranza ma sugli interventi programmati nessuna parola



Commenti ALGHERO - Gli anziani ospiti del Centro residenziale oggi ubicato a Fertilia sempre al centro di polemiche e schermaglie politiche ad Alghero. Alle pesanti accuse d'immobilismo rivolte all'Amministrazione Conoci dal Centrosinistra, rispondono i capigruppo di maggioranza e rispediscono al mittente le responsabilità. Ma non arriva nessuna spiegazione sui mancati interventi realizzati nell'ultimo anno. Pare infatti che non siano stati installati i condizionatori, ma neppure realizzate le pensiline sui camminamenti o delle semplici zanzariere. Insomma, al netto del botta e risposta dal sapore squisitamente politico ci sarà da capire con estrema chiarezza quali migliorie sono state realizzate negli ultimi mesi e cosa invece non è stato fatto. E soprattutto capire su chi ricadano eventuali responsabilità, considerato che al centro del fuoco incrociato ci sono gli anziani.