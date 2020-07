19:33 Giunta, maxi-variazione da 3 milioni «Maxi intervento con la variazione di bilancio della Giunta. Scuole, opere, manutenzioni, nuove progettualità e rilancio della Secal. La quota destinata dell´avanzo di amministrazione, oltre 3milioni di euro, per gli investimenti e per lo sviluppo si aggiunge alla quota di avanzo libero messa in campo nei mesi scorsi a favore delle imprese a contrasto della crisi», annunciano dagli uffici di Porta Terra