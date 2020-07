A.B. 9:25 Amatori Alghero: dal Minirugby all’U18, l’organigramma è completo I giovani rappresentano il futuro e l’Amatori rugby Alghero ne è talmente convinta che ha deciso, dopo il difficile periodo della pandemia, di proseguire ancora più efficacemente nella crescita del Settore giovanile







Intanto, si stanno pianificando al meglio le attività che partiranno già da questa settimana. Le giornate individuate sono quelle del martedì, mercoledì e venerdì. Restano in primo piano gli impegni fuori dal campo come quello del “Rugby a Scuola” che ogni anno vede coinvolti tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano, così, allo sport della palla ovale. C’è grande voglia di ripartire e questi giovani rappresentano la speranza nel futuro sia a livello sociale che sportivo. «Non posso che essere contento del percorso di crescita del nostro Settore giovanile – afferma il presidente Franco Badessi – per noi le nuove leve sono molto importanti e cerchiamo di farle seguire da tecnici di livello. Ringrazio tutti coloro che seguiranno i nostri ragazzi in questa stagione. Un ringraziamento speciale a Ogert Paco, a nome della società, che dopo vent’anni di rugby giocato con la maglia dell’Amatori rugby Alghero ha deciso di continuare il suo percorso con noi rivestendo un altro importante ruolo».



«Sono contento di poter essere ancora parte integrante di questa società facendo attività con i giovani. Un settore importante dove i valori sia sportivi che personali devono camminare parallelamente per un percorso di crescita vincente - ha spiegato Paco - Come da giocatore, cosi nel nuovo ruolo cercherò di fare sempre il meglio per la società». «Con molto piacere ed entusiasmo ho accettato il ruolo di direttore tecnico delle giovanili dell'Amatori rugby Alghero – dichiara Zancuoghi - Il primo obiettivo prefissato, assieme allo staff tecnico è di incrementare il numero dei giovani e giovanissimi dando loro la possibilità divertirsi e crescere in un ambiente sano e poi preparare nel modo migliore gli atleti locali, che continueranno nel percorso, per dare loro la possibilità di far parte della prima squadra che milita in serie A. Quest'ultimo è un obbiettivo importante per la crescita e la solidità della società che mi impegnerò a realizzare al meglio».





Il Minirugby si allena il martedì ed il venerdì, dalle 17 alle 18; l'Under14 il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 17 alle 18; l'Under16 il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 18 alle 19; l'Under18, il martedì, il mercoledì ed il venerdi, dalle 19 alle 20. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all’indirizzo web sass.amatorialghero@federugby.it.



Nella foto: il direttore sportivo del Settore giovanile Ogert Paco Commenti ALGHERO - I giovani rappresentano il futuro e l’Amatori rugby Alghero ne è talmente convinta che ha deciso, dopo il difficile periodo della pandemia, di proseguire ancora più efficacemente nella crescita del Settore giovanile. Allo storico segretario Luigi Mortello si affiancano Ogert Paco in veste di direttore sportivo (che ha deciso di smettere con il rugby giocato dopo vent'anni di attività e dedicarsi all’insegnamento dei più giovani) e Massimiliano Zancuoghi come direttore tecnico. L'allenatore dell'Under 18 sarà Flavio Bogliani, con la collaborazione di Paco e Zancuoghi. Il tecnico dell'Under16 sarà Francesco Serio, con la collaborazione dei tecnici Nino Hadzovic e Zancuoghi. L'Under14 sarà diretta da Zancuoghi, con la collaborazione del tecnico Giovanni Bonetti; L'Under12, sarà guidata dal tecnico Hadzovic, con la collaborazione di Zancuoghi. Infine, le squadre Under10, Under8 e Under6 saranno seguite dai tecnici Andrea Viale e Margherita Tsatsaris, con la collaborazione di Hadzovic e Zancuoghi.Intanto, si stanno pianificando al meglio le attività che partiranno già da questa settimana. Le giornate individuate sono quelle del martedì, mercoledì e venerdì. Restano in primo piano gli impegni fuori dal campo come quello del “Rugby a Scuola” che ogni anno vede coinvolti tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano, così, allo sport della palla ovale. C’è grande voglia di ripartire e questi giovani rappresentano la speranza nel futuro sia a livello sociale che sportivo. «Non posso che essere contento del percorso di crescita del nostro Settore giovanile – afferma il presidente Franco Badessi – per noi le nuove leve sono molto importanti e cerchiamo di farle seguire da tecnici di livello. Ringrazio tutti coloro che seguiranno i nostri ragazzi in questa stagione. Un ringraziamento speciale a Ogert Paco, a nome della società, che dopo vent’anni di rugby giocato con la maglia dell’Amatori rugby Alghero ha deciso di continuare il suo percorso con noi rivestendo un altro importante ruolo».«Sono contento di poter essere ancora parte integrante di questa società facendo attività con i giovani. Un settore importante dove i valori sia sportivi che personali devono camminare parallelamente per un percorso di crescita vincente - ha spiegato Paco - Come da giocatore, cosi nel nuovo ruolo cercherò di fare sempre il meglio per la società». «Con molto piacere ed entusiasmo ho accettato il ruolo di direttore tecnico delle giovanili dell'Amatori rugby Alghero – dichiara Zancuoghi - Il primo obiettivo prefissato, assieme allo staff tecnico è di incrementare il numero dei giovani e giovanissimi dando loro la possibilità divertirsi e crescere in un ambiente sano e poi preparare nel modo migliore gli atleti locali, che continueranno nel percorso, per dare loro la possibilità di far parte della prima squadra che milita in serie A. Quest'ultimo è un obbiettivo importante per la crescita e la solidità della società che mi impegnerò a realizzare al meglio».Il Minirugby si allena il martedì ed il venerdì, dalle 17 alle 18; l'Under14 il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 17 alle 18; l'Under16 il martedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 18 alle 19; l'Under18, il martedì, il mercoledì ed il venerdi, dalle 19 alle 20. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all’indirizzo web sass.amatorialghero@federugby.it.Nella foto: il direttore sportivo del Settore giovanile Ogert Paco