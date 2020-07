Red 21:26 San Teodoro: doppio arresto per furto Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato due persone sorprese a far esplodere all’interno di una società ittica, dei petardi e, con l’ausilio di gommoni e delle reti, raccoglievano furtivamente oltre 100chilogrammi di pesce



SAN TEODORO - Nella notte tra martedì e mercoledì, i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno tratto in arresto due persone, poiché sorpresi a far esplodere all’interno di una società ittica, dei petardi e, con l’ausilio di gommoni e delle reti, raccoglievano furtivamente oltre 100chilogrammi di pesce. I due sono stati sorpresi dai militari ed immediatamente arrestati per furto aggravato.