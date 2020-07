Red 10:14 Turismo post-Covid: nuove esigenze per i turisti Mercoledì, in diretta sulla pagina Facebook, l’associazione “Pro-Muovere” ha presentato i risultati della ricerca nazionale “Italiani e vacanze al tempo del Covid-19”, che hanno evidenziato le nuove necessità dei turisti e sulla base dei quali si è potuto discutere sulle nuove strategie per rilanciare le destinazioni nelle stagioni turistiche future







Dopo la presentazione dei dati, Del Chiappa spiega: «Da questa ricerca emerge la necessità di ripensare alle modalità con cui si disegnano e si erogano i servizi turistici e soprattutto di rivedere le competenze sia a livello di territorio sia a livello di singole imprese». Si sottolinea così la necessità di esprimere creatività e di innovare strumenti in tutte le maniere possibili per un settore fortemente segnato dall'emergenza sanitaria. Faggioli, riguardo il rapporto tra operatori ed ospiti, evidenzia gli aspetti su cui fondare le strategie di marketing e comunicazione del comparto turistico: «Credo che il mondo del turismo debba lavorare su tre parole chiave: “fiducia”, “essere attraenti” e “fidelizzare”. Queste tre paroline magiche devono essere il nostro futuro. Il vero lusso del domani sarà la fiducia». Rispondendo alla curiosità degli spettatori sulle strategie che le piccole destinazioni possono mettere in atto in questa e nella futura stagione 2021, Manca sottolinea: «le piccole destinazioni oggi, soprattutto grazie alla tecnologia, hanno la possibilità di arrivare dove gli era precluso fino a qualche anno fa. Devono essere capaci di trasmettere in maniera autentica quella differenza che la destinazione ha rispetto al mercato di massa. Il piccolo è bello finché funziona».



