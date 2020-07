Cor 14:06 A Chia il raduno della Natzionale sarda Presenti anche alcuni degli sponsor che ruotano nel giro della Natzionale che hanno avuto modo di ribadire il loro sostegno per un progetto che ha il merito di rappresentare la Sardegna attraverso un veicolo efficace e capillare come il calcio



Natzionale ha in cantiere a sostegno dei propri obiettivi. Progetto che verrà presentato ai presidenti delle massime società calcistiche sarde già ai primi di settembre. Commenti In attesa di poter tornare in campo calciatori, tecnici e dirigenti della Natzionale Sarda si sono ritrovati giovedì mattina al Club Nautico di Chia. È stata la prima occasione per il selezionatore Vittorio Pusceddu per conoscere molti dei protagonisti delle prime due gare ufficiali giocate nel 2019. Presenti anche alcuni degli sponsor che ruotano nel giro della Natzionale che hanno avuto modo di ribadire il loro sostegno per un progetto che ha il merito di rappresentare la Sardegna attraverso un veicolo efficace e capillare come il calcio. Con i ragazzi presenti si è parlato anche delle novità che laha in cantiere a sostegno dei propri obiettivi. Progetto che verrà presentato ai presidenti delle massime società calcistiche sarde già ai primi di settembre.