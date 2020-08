Cor 12:12 Crolla il traffico nei tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero Numeri da far tremare l´industria delle vacanze e l´economia della Sardegna. Giugno da dimenticare -90% i transiti, -60% a luglio. Occhi puntati sul mese di agosto con timidi segnali di ripresa



Commenti ALGHERO - Se il mese di giugno è stato da dimenticare (in totale nel mese si sono persi circa 990mila passeggeri), con cali generalizzati tra l'88 ed il 90% di passeggeri, i segnali di ripresa inducono ad un leggero ottimismo che certamente non potrà riparare le gravi perdite del settore. Anche nel mese di luglio, infatti, il trasporto aereo sardo ha sofferto come non mai e rispetto a 12 mesi fa i tre scali di Cagliari, Olbia e Alghero hanno registrato rispettivamente perdite del 60% (passando da 588mila e 547 passeggeri ai 240mila attuali), del 63% e del 62%. Vola basso anche il Riviera del corallo: calano di circa il 40% i movimenti di luglio e di conseguenza i passeggeri scendono dai 205.289 ai 76.620 transitati al “Riviera del Corallo” sino a domenica scorsa.