Jeep in contromano blocca la strada per ore

Nella foto: il camion bloccato sulla via Kennedy ad Alghero Commenti ALGHERO - Scene di normale sregolatezza nel caotico traffico algherese dei mesi estivi, quelle di questa mattina (venerdì) sulla centrale via Kennedy. Traffico in tilt dalle 8,30 circa a causa di unaparcheggiata in prossimità dell'incrocio in curva e perdi più contromano. Impossibile così per un grosso camion articolato poter transitare e strada bloccata per diverto tempo. Fino all'arrivo dei carabinieri e degli agenti di Polizia locale.Nella foto: il camion bloccato sulla via Kennedy ad Alghero