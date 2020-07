Cor 14:19 Due valige con più di 60 chili di hashish in mare Importante sequestro nel mare di Alghero e Santa Caterina di Pittinuri ad opera della Sezione Operativa navale della Guardia di Finanza diretta dal tenente Francesco Mandica. La droga, se immessa sul mercato illegale, avrebbero garantito ai malviventi guadagni superiori a 600 mila euro







mondiale di questi ultimi mesi, non sente crisi e non concede tregue. Commenti ALGHERO - Maxi-sequestro di droga nel mare di Alghero. Il mare è sempre stato crocevia dei traffici internazionali di sostanze stupefacenti ed i mezzi aeronavali della Guardia di Finanza sono costantemente impegnati a contrastare tali attività criminose. Questa volta, però, non sono state intercettate delle imbarcazioni con dei trafficanti di droga, ma due pacchi-valigia contenenti oltre 60 chilogrammi di hashish. Il primo è stato ritrovato e recuperato qualche settimana fa dai finanzieri della Compagnia e della Sezione Operativa Navale di Alghero nelle acque prospicienti la cosiddetta Cala Mariolino, nei pressi della località Porticciolo di Alghero.Il pesante involucro era costituito da molteplici strati di nylon che racchiudevano un sacco di juta adeguatamente impermeabilizzato con all’interno ben 300 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 31Kg. A seguito del ritrovamento, il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Cagliari ha rafforzato il presidio sia in mare che lungo le coste del versante occidentale della Sardegna. Ed è proprio grazie alla professionalità dei finanzieri del comparto aeronavale e all’alta tecnologia delle strumentazioni dei propri mezzi, che l’equipaggio del guardacoste “G. 116 Laganà” ha intercettato e recuperato, solo qualche giorno dopo, a poco più di 10 miglia al largo di Santa Caterina di Pittinuri - nel comune di Cuglieri (OR), un altro involucro dalle tipiche fattezze di quelli utilizzati per i trafficiinternazionali di stupefacenti via mare.La valigia artigianale galleggiava in balia delle onde come un qualsiasi corpo morto. Una volta recuperata, i militari hanno ritrovato all’interno, perfettamente custoditi e protetti da uno spesso involucro di plastica, centinaia di panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 30 kg. I 61 kg di stupefacenti, se immessi sul mercato illegale, avrebbero garantito ai malviventi guadagni superiori a 600 mila euro. Proseguono senza sosta le indagini e i pattugliamenti dei mezzi delle Fiamme Gialle sarde per cercare di individuare i responsabili e la provenienza dei pacchi galleggianti nonché per contrastare il traffico internazionale di droga che, nonostante le evidenti difficoltà a livellomondiale di questi ultimi mesi, non sente crisi e non concede tregue.