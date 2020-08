Cor 10:33 Consiglio aperto: Nieddu assente e poche certezze «Come opposizione, prima del passaggio in Consiglio Regionale, chiediamo di poter incontrare in un vero Consiglio Aperto a tutti (operatori, associazioni, sindacati, forze sociali e politiche) l’Assessore Regionale della Sanità, al fine di poter conoscere le scelte su questo territorio e poter finalmente avere un confronto nel merito»







Lo dichiarano i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Roberto Ferrara, Graziano Porcu, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras. Alcune certezze però sono emerse: l’emendamento presentato in commissione sanità del Consiglio Regionale, poi ritirato, andrà totalmente riscritto. Il Marino potrà passare all’ Università per l’ortopedia robotica di rilevanza regionale solo se vi sarà la certezza, nello stesso emendamento, nella stessa legge, che l’Ospedale di Alghero (con o senza Ozieri) incardinato nella ASL, non perderà i requisiti del DEA di primo livello, che oculistica e diabetologia resteranno ad Alghero, che verrà mantenuta la previsione su Alghero del reparto di lungodegenza oggi previsto sulla carta al Marino, che si individueranno in legge le risorse per costruire il nuovo ospedale.



