Barca in avaria: soccorse quattro persone

ORISTANO – Ieri (domenica), alle 16.48, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di quattro diportisti che, partiti da Bosa a bordo del loro natante di circa 5metri, si trovavano alla deriva con il motore in avaria nelle acque antistanti S'Archittu, località nel territorio comunale di Cuglieri. Immediatamente inviata sul posto la motovedetta Search and rescue Cp307, anche in considerazione del fatto che l'evoluzione dello stato del mare e del vento avrebbero potuto far ritrovare i quattro malcapitati in una situazione di emergenza. Alle 18.28, la motovedetta ha raggiunto l'unità, fornendo una prima assistenza, per poi scortarla, a lento moto, verso l'approdo di Mandriola.Nella foto: un intervento della motovedetta Cp307