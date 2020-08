Red 15:07 Case popolari al Carmine: interventi per allacci acqua e luce In via di realizzazione gli adempimenti per allacci idrici ed elettrici alle sei famiglie della case popolari nel quartiere algherese del Carmine. La procedura di consegna, seguita dall´Amministrazione comunale, è avvenuta con l´accordo degli assegnatari stessi







Procedura, questa, di competenza dell'impresa esecutrice. «Ogni adempimento di competenza del Comune è stato eseguito, comprese le richieste e produzione di documenti necessari, che sono stati regolarizzati dagli uffici, mentre è stata avviato parallelamente un sollecito puntuale nei confronti dell'impresa esecutrice della palazzina», proseguono dal Comune.



Infatti, l'adempimento delle procedure di richiesta nei confronti di Enel ed Abbanoa è un aspetto del contratto che riguarda l'impresa. Si procede con celerità, tuttavia, su sollecito dell'Amministrazione, e nei prossimi giorni inizieranno i posizionamenti dei contatori. Attualmente, si stanno definendo con priorità tutte le fasi di competenza dell’impresa, per cui l'Amministrazione si sente di «assicurare agli assegnatari degli alloggi che i disagi si stanno concludendo». Commenti ALGHERO - L'Amministrazione comunale di Alghero segue ogni passo del passaggio delle case di edilizia residenziale pubblica. «La procedura di consegna – spiegano dagli uffici comunali - è avvenuta con l'accordo degli assegnatari stessi, alcuni dei quali hanno chiesto espressamente di poter accedere agli alloggi ancora mancanti degli allacci Enel e Abbanoa, per poter effettuare il trasloco, pur nella consapevolezza che sarebbe intercorso un necessario lasso di tempo per l'avvio delle utenze».Procedura, questa, di competenza dell'impresa esecutrice. «Ogni adempimento di competenza del Comune è stato eseguito, comprese le richieste e produzione di documenti necessari, che sono stati regolarizzati dagli uffici, mentre è stata avviato parallelamente un sollecito puntuale nei confronti dell'impresa esecutrice della palazzina», proseguono dal Comune.Infatti, l'adempimento delle procedure di richiesta nei confronti di Enel ed Abbanoa è un aspetto del contratto che riguarda l'impresa. Si procede con celerità, tuttavia, su sollecito dell'Amministrazione, e nei prossimi giorni inizieranno i posizionamenti dei contatori. Attualmente, si stanno definendo con priorità tutte le fasi di competenza dell’impresa, per cui l'Amministrazione si sente di «assicurare agli assegnatari degli alloggi che i disagi si stanno concludendo».