Red 19:21 «Da Pulina e Monti dichiarazioni singolari» «Del pari singolare è la pretesa di essere “coinvolti nelle scelte di Fondazione”, facendo commistione fra i poteri di indirizzo e controllo e quelli gestori», dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia. E' cortocircuito totale, aria da resa dei conti in maggioranza







La conferenza stampa tenuta questa mattina (venerdì) dai consiglieri del Gruppo misto Monica Pulina e Giovanni Monti



«A margine, rileviamo che per partecipare all’incontro con la stampa nel quale sono state fatte le dichiarazioni in argomento, il collega Monti non abbia potuto partecipare alla seduta della Commissione Bilancio, che avrebbe dovuto affrontare importanti temi amministrativi. Cosa che ha provocato la chiusura anticipata dei lavori della Commissione per mancanza del numero legale. Auspichiamo che per l’avvenire tutti noi privilegiamo gli interessi dei cittadini rispetto agli interessi politici che, seppur legittimi, sono per definizione “di parte”», concludono i consiglieri di Forza Italia. Commenti ALGHERO - «Apprendiamo di alcune singolari dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dagli ex consiglieri della Lega Pulina e Monti relativamente alle dimissioni dal CdA di Fondazione di Stefania Salvatore. Oltremodo singolari, perché il comunicato stampa della Fondazione, oggetto di contestazione, è stato integralmente concordato e condiviso con la dimissionaria. Al di là di ogni ragionevole dubbio, riteniamo che la distanza di queste dichiarazioni dai fatti realmente accaduti sia da addebitare a scarsa conoscenza degli stessi o a incomprensioni indotte o endogene».La conferenza stampa tenuta questa mattina (venerdì) dai consiglieri del Gruppo misto Monica Pulina e Giovanni Monti [LEGGI] non poteva non agitare il mare della politica algherese. La reazione dei consiglieri di Forza Italia, gruppo più numeroso in Maggioranza, non si fa attendere. «Del pari singolare è la pretesa di essere “coinvolti nelle scelte di Fondazione”, facendo commistione fra i poteri di indirizzo e controllo e quelli gestori. Siamo peraltro certi – sottolineano i forzisti - che le “cristalline sgrammaticature politiche” siano un mero incidente di percorso, e che le energie dei due autorevoli colleghi da oggi in poi saranno dirette a contribuire al rilancio dell’azione politica e alla rivitalizzazione del tessuto economico e sociale cittadino purtroppo stremato dalla pandemia».«A margine, rileviamo che per partecipare all’incontro con la stampa nel quale sono state fatte le dichiarazioni in argomento, il collega Monti non abbia potuto partecipare alla seduta della Commissione Bilancio, che avrebbe dovuto affrontare importanti temi amministrativi. Cosa che ha provocato la chiusura anticipata dei lavori della Commissione per mancanza del numero legale. Auspichiamo che per l’avvenire tutti noi privilegiamo gli interessi dei cittadini rispetto agli interessi politici che, seppur legittimi, sono per definizione “di parte”», concludono i consiglieri di Forza Italia.