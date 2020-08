Red 15:31 Alghero: riduzione Tari per utenze non domestiche Riduzioni Tari del 10percento per le utenze non domestiche post lockdown e 90mila euro per sostegno al pagamento alle famiglie. La Giunta comunale «interviene ancora con misure economiche a favore delle imprese. Aiuti alle famiglie con somme di bilancio per pagamenti avvisi», dichiarano dagli uffici comunali. Resta invariata l´aliquota Imu







La misura è rivolta a sostegno dei titolari di utenze non domestiche che hanno subito la chiusura delle loro attività in conseguenza del lockdown, cui risulterà applicata in bolletta una riduzione del 10percento. Quanto alle utenze domestiche, è già a disposizione la somma di 90mila euro da bilancio a sostegno delle famiglie in difficoltà, che sarà ripartita secondo i criteri indicati nell'avviso di imminente pubblicazione da parte del settore dei Servizi sociali.



Le aliquote Imu, come previsto, restano invariate rispetto al 2019. Con l’atto della Giunta pubblicato ieri (venerdì), «si predispone quindi ogni determinazione per l’invio da parte della Secal degli avvisi Tari contenti le suddette riduzioni, la cui prima scadenza è stata prorogata al 16 settembre», annunciano dagli uffici comunali.



