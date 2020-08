Red 20:01 Blue Air: ecco il Cagliari-Torino Si aggiunge una nuova destinazione da settembre 2020. Previsti quattro voli settimanali. Rafforzato il posizionamento strategico della compagnia aerea romena in Italia







«Siamo felici di annunciare l’ampliamento delle nostre operazioni in Italia. L’Italia è un mercato strategico e lo dimostra il fatto che stiamo nuovamente investendo per adattare la nostra offerta alla domanda crescente di voli nazionali, continuando ad offrire un eccellente servizio a tariffe convenienti», ha dichiarato il country manager di Blue Air Mauro Bolla. L'amministratore delegato della Sogaer Renato Branca rilancia: «L’arrivo di Blue Air rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del sud Sardegna. La rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il nord Italia sia in termini di “business travel”, che per il segmento “leisure”, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni».



Oltre che con il capoluogo sardo, Blue Air volerà verso altre sette destinazioni dalla propria base nazionale. Si tratta di Alghero, tre voli settimanali (frequenze aggiuntive); Catania, tredici voli (frequenze aggiuntive); Lamezia Terme, sette (frequenze aggiuntive); Bari, sei voli settimanali (nuova rotta); Napoli, quattro voli (frequenze aggiuntive); Trapani, due; Bacau (Moldavia), tre voli settimanali.