Red 16:29 Voci dalla Laguna: foto da Santa Gilla È uscito “Voci dalla Laguna”, il volume multimediale della fotografa Marina Federica Patteri dedicato alla Laguna di Santa Gilla, a cura delle “Edizioni Kappabit”







Frutto di due anni di lavoro, il volume descrive una giornata immaginaria trascorsa lungo le rive di Santa Gilla, che inizia al mattino nel punto in cui mare e laguna si incontrano, per concludersi la notte nella parte più interna dell’area. Gli scatti, realizzati in differenti periodi dell’anno, mostrano la peculiare bellezza dell’ambiente lagunare. Un ambiente dagli infiniti colori che mutano nel volgere di pochi istanti e con essi il paesaggio circostante. Non mancano le testimonianze della presenza umana; a partire dalla pesca, espressione di una cultura lagunare le cui origini affondano nella notte dei tempi. Tali elementi, sommandosi, diventano le voci che parlano della Laguna e ne raccontano l’incanto, l’incombente degrado, l’identità.



Il volume, curato dal punto di vista grafico dalla designer Viola Orgiano e nei testi da Maria Francesca Puddu e Michele Demontis, si caratterizza per la sua natura di “metalibro”, formato che contraddistingue le pubblicazioni delle Edizioni Kappabit. Da un lato, la raccolta di fotografie e testi; dall’altro, l’articolato dispositivo multimediale che, attraverso particolari Qr-Code generati dinamicamente, consente l’accesso on-line a contenuti extra. La consultazione risulterà un’esperienza immersiva e multidimensionale, nella quale le immagini saranno accompagnate da approfondimenti storiografici, notizie, musiche, poesie. Voci dalla Laguna, che si avvale del partenariato del Centro servizi per il volontariato Sardegna solidale, sarà presentato a Cagliari, domenica 30 agosto, alle 19, nel Centro culturale ExMà. Commenti CAGLIARI - La Laguna di Santa Gilla rappresenta un compendio naturalistico tra i più importanti del Mediterraneo. A quest’area di straordinario fascino e bellezza, la fotografa Marina Federica Patteri ha dedicato “Voci dalla Laguna”, volume fotografico in uscita per le “Edizioni Kappabit”, già disponibile nei principali store on-line e nelle librerie a partire da settembre.Frutto di due anni di lavoro, il volume descrive una giornata immaginaria trascorsa lungo le rive di Santa Gilla, che inizia al mattino nel punto in cui mare e laguna si incontrano, per concludersi la notte nella parte più interna dell’area. Gli scatti, realizzati in differenti periodi dell’anno, mostrano la peculiare bellezza dell’ambiente lagunare. Un ambiente dagli infiniti colori che mutano nel volgere di pochi istanti e con essi il paesaggio circostante. Non mancano le testimonianze della presenza umana; a partire dalla pesca, espressione di una cultura lagunare le cui origini affondano nella notte dei tempi. Tali elementi, sommandosi, diventano le voci che parlano della Laguna e ne raccontano l’incanto, l’incombente degrado, l’identità.Il volume, curato dal punto di vista grafico dalla designer Viola Orgiano e nei testi da Maria Francesca Puddu e Michele Demontis, si caratterizza per la sua natura di “metalibro”, formato che contraddistingue le pubblicazioni delle Edizioni Kappabit. Da un lato, la raccolta di fotografie e testi; dall’altro, l’articolato dispositivo multimediale che, attraverso particolari Qr-Code generati dinamicamente, consente l’accesso on-line a contenuti extra. La consultazione risulterà un’esperienza immersiva e multidimensionale, nella quale le immagini saranno accompagnate da approfondimenti storiografici, notizie, musiche, poesie. Voci dalla Laguna, che si avvale del partenariato del Centro servizi per il volontariato Sardegna solidale, sarà presentato a Cagliari, domenica 30 agosto, alle 19, nel Centro culturale ExMà.