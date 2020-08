Cor 13:02

Blue Air sul Cagliari-Torino

La compagnia con base a Caselle annuncia il potenziamento delle tratte storiche e annuncia il nuovo collegamento con l´aeroporto di Cagliari-Elmas dal mese di settembre 2020

CAGLIARI - Aumentano le operazioni di Blue Air in Italia con l’aggiunta di altri collegamenti e frequenze dall’aeroporto di Caselle. Rafforzato il posizionamento strategico nuovi nuovi voli per Catania, Bari, Lamezia Terme, Cagliari, Napoli, Alghero, Trapani e Bacau. Le rotte nazionali sono 7 in totale e di queste 2 sono nuove. Doppio volo giornaliero per Catania, un volo giornaliero per Lamezia Terme e nuovi collegamenti per Bari (a partire dal 7 settembre) e per Cagliari (a partire dal 7 settembre), che si aggiungono ai voli per Napoli, Alghero e Trapani.