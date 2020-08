Red 22:11 Giochi pericolosi interrotti dalla Guardia costiera Alcuni ragazzi si tuffavano dal Lungomare lanciandosi in acqua con un carrello della spesa. Alla vista dei militari, i responsabili si allontanavano lasciando il carrello in acqua



GOLFO ARANCI - Fine settimana, quello appena trascorso, particolarmente denso di segnalazioni per l’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci, che ha dovuto gestire oltre cento chiamate telefoniche pervenute da privati cittadini. Segnalazioni e richieste di informazioni di varia natura, a cui gli uomini in divisa bianca hanno dato seguito con verifiche con mezzi via mare, pattuglie a terra, o con richieste di collaborazione a concessionari e bagnini.



Ad ogni segnalazione è stata data la necessaria attenzione, per evitare che un piccolo evento potesse trasformarsi in un tragico incidente. Molte segnalazioni hanno riguardato comportamenti scorretti da parte di diportisti e bagnanti: la Guardia costiera di Golfo Aranci e gli Uffici di Porto Cervo e Porto Rotondo sono intervenuti con attività preventive e, laddove necessario, con attività repressive con elevazioni di sanzioni e diffide a carico dei trasgressori.



Una delle segnalazioni ha riguardato alcuni ragazzi che si tuffavano dal Lungomare di Golfo Aranci lanciandosi in acqua con un carrello della spesa. Alla vista dei militari, i responsabili si allontanavano lasciando il carrello in acqua. L’oggetto veniva poi recuperato con l’aiuto di volontari, ed è ora custodito negli Uffici di Golfo Aranci pronto per essere restituito al supermercato che ne riconosca la proprietà.