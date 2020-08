Red 7:08 No photo reposare: contest fotografico L’edizione 2020 del concorso, nell´ambito del progetto “Sardigna in su coro”, fra tradizione, innovazione e valorizzazione dell’ambiente nell´Isola, realizzato dal Coordinamento Giovani Fasi, con il contributo dalla Regione autonoma della Sardegna







Stimolare le nuove generazioni sui temi del turismo culturale e della sua destagionalizzazione è da sempre al centro delle attività della Federazione delle associazioni sarde in Italia e del Coordinamento Giovani, particolarmente sensibile alla tutela del patrimonio artistico e culturale, al rispetto delle tradizioni e ad uno sviluppo di un turismo non solo balneare in Sardegna. Per partecipare al concorso, chiunque abbia raggiunto la maggiore età potrà inviare via e-mail, all’indirizzo web concorsi@byesardegna.it, una fotografia per ogni categoria e/o un video inedito per raccontare uno dei seguenti temi: realtà culturali e lavorative innovative della Sardegna, valorizzazione della cultura sportiva nell’Isola, il recupero degli antichi mestieri o lo sviluppo di nuovi a partire dalle peculiarità della tradizione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale, momenti ed iniziative di grande interesse culturale contemporanei.



Tutte le opere fotografiche devono essere collocate in un lasso temporale equivalente alle quattro stagioni, che costituiscono le categorie del concorso. Per le opere in formato video confluiscono in un’unica categoria, che non tiene conto della suddivisione temporale. Ogni partecipante deve inviare le proprie opere unitamente al modulo di iscrizione entro martedì 15 settembre, purché coerente con i temi del concorso. La partecipazione è gratuita. Il Coordinamento Giovani Fasi premierà con un montepremi 500euro ciascuno i migliori contenuti fotografici di ciascuna categoria ed il miglior video. La foto ed il video più votati sulla pagina Facebook “ByeSardegna” si aggiudicheranno il premio social del valore di 250euro ciascuno. Tutti gli aggiornamenti e le foto in gara saranno anche visibili sulla stessa pagina ed utilizzando gli hashtag ufficiali sui social network #nophotoreposare e #giovanifasi. I vincitori del concorso saranno annunciati e premiati ad ottobre, in occasione dell’inaugurazione della mostra delle prime cinque immagini di ogni categoria e della foto vincitrice del premio web più una selezione dei migliori video. La mostra sarà esposta a Roma, Firenze, Padova, Piacenza, Siena, Gattinara, Rivoli ed in altre città italiane. Tutte le informazioni, le modalità di partecipazione ed il regolamento completo sono disponibili sul sito internet ByeSardegna.



