Violentata la strada più bella del mondo

Km 2+700 - lato destro direzione Alghero-Bosa, verso il mare - è stata realizzata da qualche tempo, ad opera di ignoti, una discarica di rifiuti, anche pericolosi, nella fattispecie amianto, oltre a quantità superiori al normale di altre tipologie di inerti, metallo, legno, plastica, plexiglas e vetro. In particolare, il luogo panoramico è diventato simbolo della decadenza di valori civici e chiaro segnale di imbarbarimento da parte di talune

persone che non si fanno scrupolo di abbandonare rifiuti di ogni genere, che dalla scarpata sottostante finiscono addirittura in mare, con ciò provocando ulteriore inquinamento.



La denuncia, corredata da un esaustivo report fotografico, è stata inoltrata negli scorsi giorni da un cittadino alla Procura della Repubblica ed alle autorità locali. «Come si può evincere dalle foto scattate nell’occasione, appare chiaro che l’inciviltà sta raggiungendo limiti mai visti, e questa situazione non rappresenta affatto un buon biglietto da visita per i numerosi turisti che si fermano sul posto per scattare foto panoramiche» precisa con rammarico il residente algherese che segnala inoltre, sulla stessa strada, il "regalo" che ignoti hanno abbandonato presumibilmente nella notte di sabato 1 agosto: tra il Km 6+000 ed il Km 4+000, lato destro direzione Bosa-Alghero, alcuni cumuli, circa quattro o cinque, di rifiuti inerti provenienti da attività di una demolizione, evidentemente dalla stessa fonte viste le tipologie di mattonelle abbandonate, scaricati nella cunetta.



Guarda e condividi il video su Alguer.tv