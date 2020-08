Cor 12:53 Intervento urgente sull´Alghero-Bosa Immediato intervento di provincia e Comune sulla litoranea tra Alghero e Bosa. La strada panoramica è spesso oggetto di atti incivili e di deposito di rifiuti che ne deturpano la bellezza



Multiss, la società in House della Provincia di Sassari, nella strada Alghero-Bosa [Quotidiano di Alghero, ha subito interessato la Provincia di Sassari, competente sulla gestione e pulizia della strada, e in particolare l’Amministratore Straordinario Pietrino Fois. L’intervento è in via di esecuzione, grazie alla collaborazione prestata anche dall’Ufficio Ambiente del Comune di Alghero. «Gesti sconsiderati che lasciano senza parole – commenta l’Assessore Montis – ma non dobbiamo lasciare tregua a questi autentici delinquenti. Facciamo sentire la nostra presenza, e il nostro intervento immediato, grazie alla collaborazione della Provincia di Sassari che si è mostrata sensibile e altrettanto preoccupata dalla segnalazione emersa sulla stampa. Lavoriamo ancora in stretta collaborazione – aggiunge Montis – per trovare le giuste contromisure agli incivili, non esclusa la videosorveglianza nei punti più sensibili della strada». Commenti ALGHERO - Intervento repentino della, la società in House della Provincia di Sassari, nella strada Alghero-Bosa [ LEGGI ]. La strada panoramica, oggetto di atti incivili e di deposito di rifiuti che ne deturpano la bellezza, grazie all’intervento dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Alghero Andrea Montis, che ha raccolto immediatamente l'allarme di un cittadino sul, ha subito interessato la Provincia di Sassari, competente sulla gestione e pulizia della strada, e in particolare l’Amministratore Straordinario Pietrino Fois. L’intervento è in via di esecuzione, grazie alla collaborazione prestata anche dall’Ufficio Ambiente del Comune di Alghero. «Gesti sconsiderati che lasciano senza parole – commenta l’Assessore Montis – ma non dobbiamo lasciare tregua a questi autentici delinquenti. Facciamo sentire la nostra presenza, e il nostro intervento immediato, grazie alla collaborazione della Provincia di Sassari che si è mostrata sensibile e altrettanto preoccupata dalla segnalazione emersa sulla stampa. Lavoriamo ancora in stretta collaborazione – aggiunge Montis – per trovare le giuste contromisure agli incivili, non esclusa la videosorveglianza nei punti più sensibili della strada».