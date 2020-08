A.B. 18:06 Avviso pubblico per l´impianto del Nucleo San Michele Valorizzazione degli impianti sportivi comunali: concessione alle associazioni senza scopo di lucro. Il concessionario dovrà eseguire a proprie spese gli interventi di rigenerazione. Le domande scadono giovedì 15 ottobre







Il proponente dovrà farsi carico, a proprie spese e quindi senza oneri per le casse comunali, dell’attuazione di interventi di rigenerazione riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto sportivo sulla base di un progetto stimato in una cifra non inferiore a 164mila euro, che i concorrenti potranno migliorare dal punto di vista progettuale ed anche con incremento dell’investimento. L’affidamento è una strada che l’Amministrazione intende perseguire anche in previsione di ammodernamento e rigenerazione, con oneri a carico del concessionario, di altri impianti sportivi di proprietà a Maria Pia, quali l’impianto del tennis di Maria Pia ed il campo di baseball. Commenti ALGHERO - Pubblicato l’avviso per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale della zona San Michele, tra le vie De Gasperi, Kennedy e Berlinguer. Prosegue così il programma dell’Amministrazione comunale per «valorizzare gli impianti sportivi comunali con l’affidamento in gestione alle associazioni sportive. Il procedimento curato dagli Assessorati al Demanio e allo Sport, già avviato con la pubblicazione del bando pubblico per l’affidamento dei campi di calcio di Sa Segada, di Maristella, il “San Marco” di Fertilia, il campo baseball di Maria Pia e i campi di tennis e calcetto di Via Tarragona – dichiarano dagli uffici comunali - prosegue con ulteriori iniziative volte all’ammodernamento dell’impiantistica con interventi di riqualificazione, rigenerazione affinché possano continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale sono stati realizzati».L’impianto sportivo di San Michele, il cui progetto di rigenerazione è stato riconosciuto di interesse pubblico con delibera di Giunta n.203 del 7 agosto, e successiva gestione, verrà affidato in concessione attraverso il bando pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati, presente da ieri (martedì) sull’albo pretorio del Comune di Alghero, sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione “Servizi al cittadino-bandi avvisi e graduatorie”. Le domande da parte di associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro dovranno essere presentate entro giovedì 15 ottobre.Il proponente dovrà farsi carico, a proprie spese e quindi senza oneri per le casse comunali, dell’attuazione di interventi di rigenerazione riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto sportivo sulla base di un progetto stimato in una cifra non inferiore a 164mila euro, che i concorrenti potranno migliorare dal punto di vista progettuale ed anche con incremento dell’investimento. L’affidamento è una strada che l’Amministrazione intende perseguire anche in previsione di ammodernamento e rigenerazione, con oneri a carico del concessionario, di altri impianti sportivi di proprietà a Maria Pia, quali l’impianto del tennis di Maria Pia ed il campo di baseball.