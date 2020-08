Red 21:17 La Maddalena: stop al campeggio abusivo Sono quasi cinquanta le sanzioni amministrative elevate tra luglio ed agosto dai Carabinieri Forestale del Posto fisso forestale di Caprera ai vacanzieri che campeggiano al di fuori delle tre aree attrezzate a disposizione nel Parco nazionale dell’Arcipelago



LA MADDALENA - Sono quasi cinquanta le sanzioni amministrative elevate tra luglio ed agosto dai Carabinieri Forestale del Posto fisso forestale di Caprera ai vacanzieri che campeggiano al di fuori delle tre aree attrezzate a disposizione nel Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena. La vigilanza continua ed il controllo del territorio è particolarmente necessario nel periodo estivo quando le spiagge si riempiono di turisti in cerca di relax ed i campeggiatori si appropriano di aree parcheggio come quelle vicino alle spiagge di due mari, di Cala Andreani e di Punta Rossa a Caprera.



La fragile e preziosa biodiversità dell’isola è però minacciata dal turismo “selvaggio”, che non segue le regole e dal potenziale pericolo di incendi. Ieri sera (martedì), un gruppo di amici sono stati colti nell’intento di accendere un fuoco per preparare un barbecue e sono stati sanzionati. I Carabinieri forestale preannunciano un’attività di controllo ancora più intensa per il ponte di Ferragosto per scongiurare qualsiasi pericolo in danno all’ambiente.