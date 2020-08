Cor 12:11 45kg di vegetali cinesi sequestrati Contrasto ai traffici illeciti nell´aeroporto di Alghero. Intervento dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza



ALGHERO - Nell'ambito dei regolari controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell'Aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero, hanno eseguito due sequestri, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero. Sequestrati circa 45 kg. di prodotti vegetali di vario tipo, sprovvisti di certificato fitosanitario che ne attestasse l'origine e la specie. I prodotti, tra i quali anche bustine di semi, non identificabili in quanto privi di confezione e di etichetta, sono stati rinvenuti all'interno del bagaglio a mano di due passeggeri di nazionalità cinese, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. I sequestri si inquadrano nel costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall'Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza presso gli spazi doganali, al fine di evitare l'introduzione e la diffusione nella Comunità di microorganismi pericolosi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 214/2005 e in attuazione della Direttiva 2002/89/CE.