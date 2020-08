Red 21:24 Luna park gratis per i turisti che fanno il tampone Covid Matherland, per ringraziare i turisti, italiani e stranieri, che dimostreranno di essere arrivati in Sardegna ed aver eseguito il tampone per il Covid, a proprie spese, saranno omaggiati di alcuni biglietti per trascorrere una serata tra le attrazioni del luna park che, come ogni estate, si trova nell´area portuale di Alghero







Un'iniziativa fortemente voluta dall'intero staff del Matherland, così come sottolineato dal presidente Corrado Marengo, uno dei volti storici dello spettacolo viaggiante in Sardegna: «un modo per ringraziare tutti i turisti che, con responsabilità, vengono in vacanza nella nostra Isola dopo aver eseguito il tampone Covid a proprie spese. Colgo l'occasione per augurare un buon Ferragosto a tutti, con la speranza che l'emergenza sanitaria possa terminare al più presto. Commenti ALGHERO – Matherland, per ringraziare i turisti, italiani e stranieri, che dimostreranno di essere arrivati in Sardegna ed aver eseguito il tampone per il Covid, a proprie spese, saranno omaggiati di alcuni biglietti per trascorrere una serata tra le attrazioni del luna park che, come ogni estate, si trova nell'area portuale di Alghero. Il parco dei divertimenti sarà operativo fino a tutto il mese di settembre.Un'iniziativa fortemente voluta dall'intero staff del Matherland, così come sottolineato dal presidente Corrado Marengo, uno dei volti storici dello spettacolo viaggiante in Sardegna: «un modo per ringraziare tutti i turisti che, con responsabilità, vengono in vacanza nella nostra Isola dopo aver eseguito il tampone Covid a proprie spese. Colgo l'occasione per augurare un buon Ferragosto a tutti, con la speranza che l'emergenza sanitaria possa terminare al più presto.