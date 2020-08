Red 11:29 Acqua a Nuoro: intesa con l'Egas «Considerato il perdurare della situazione di crisi a Nuoro, ho chiesto l’anticipazione del tavolo tecnico, che si è svolto già giovedì e che è proseguito venerdì mattina, finalizzato a trovare una soluzione immediata all’emergenza che da giorni causa una situazione di estremo disagio a cittadini, attività e strutture sanitarie e una più strutturale per garantire l’approvvigionamento idrico della città senza continue rotture di condotte», dichiara l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia







«La Sardegna non può più permettersi sprechi di risorsa idrica – continua Frongia – Vedere seduti attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati, accomunati dalla volontà di trovare una soluzione finalizzata alla tutela di un bene prezioso come l’acqua, è un segnale importantissimo. Il risultato è stato il raggiungimento di una unità d’intenti che vede nell’operosità, nella celerità e nell’impegno il proprio punto di forza».



Rispetto all’avvio dei cantieri che porteranno alla realizzazione delle nuove condotte al servizio di Nuoro e Mamoiada, l’esponente della Giunta Solinas sottolinea i passaggi che hanno consentito il raggiungimento dell’intesa: “Abbiamo individuato una linea d’azione comune – spiega Roberto Frongia – anticipando di un anno la sostituzione di circa 2chilometri di condotta nel tratto più critico, da Monte Orrotu alla zona di Golotorno mettendo a punto quelle che saranno le procedure di carattere emergenziale per un intervento incisivo del valore di 10milioni di euro, che possa scongiurare il ripetersi di situazioni come quella che stiamo vivendo. Rispetto all’emergenza in corso, insieme al presidente della Regione Solinas, abbiamo seguito da vicino l’evolversi della vicenda chiedendo celerità negli interventi di riparazione: l’impresa e i tecnici di Abbanoa stanno operando instancabilmente da giorni, con un impegno h24 che sta finalmente facendo uscire Nuoro e Mamoiada dall’emergenza, entro la mattinata di domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità». Commenti NUORO - «Considerato il perdurare della situazione di crisi a Nuoro, ho chiesto l’anticipazione del tavolo tecnico, che si è svolto già giovedì e che è proseguito venerdì mattina, finalizzato a trovare una soluzione immediata all’emergenza che da giorni causa una situazione di estremo disagio a cittadini, attività e strutture sanitarie e una più strutturale per garantire l’approvvigionamento idrico della città senza continue rotture di condotte». Lo ha detto l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia al termine dell’incontro che ha portato alla sottoscrizione di un'intesa tra l'Ente di Governo d’ambito della Sardegna, Abbanoa ed i Comuni di Nuoro e Mamoiada.«La Sardegna non può più permettersi sprechi di risorsa idrica – continua Frongia – Vedere seduti attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati, accomunati dalla volontà di trovare una soluzione finalizzata alla tutela di un bene prezioso come l’acqua, è un segnale importantissimo. Il risultato è stato il raggiungimento di una unità d’intenti che vede nell’operosità, nella celerità e nell’impegno il proprio punto di forza».Rispetto all’avvio dei cantieri che porteranno alla realizzazione delle nuove condotte al servizio di Nuoro e Mamoiada, l’esponente della Giunta Solinas sottolinea i passaggi che hanno consentito il raggiungimento dell’intesa: “Abbiamo individuato una linea d’azione comune – spiega Roberto Frongia – anticipando di un anno la sostituzione di circa 2chilometri di condotta nel tratto più critico, da Monte Orrotu alla zona di Golotorno mettendo a punto quelle che saranno le procedure di carattere emergenziale per un intervento incisivo del valore di 10milioni di euro, che possa scongiurare il ripetersi di situazioni come quella che stiamo vivendo. Rispetto all’emergenza in corso, insieme al presidente della Regione Solinas, abbiamo seguito da vicino l’evolversi della vicenda chiedendo celerità negli interventi di riparazione: l’impresa e i tecnici di Abbanoa stanno operando instancabilmente da giorni, con un impegno h24 che sta finalmente facendo uscire Nuoro e Mamoiada dall’emergenza, entro la mattinata di domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità».