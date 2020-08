Red 7:03 Contrasto allo spaccio tra Bari Sardo e Loceri Nel primo caso, il 30enne è stato trovato con una bustina contenente 5grammi di marijuana occultata negli indumenti intimi. A casa del secondo, invece, il cane ha fiutato una bustina con all’interno una sostanza bianca che, da un primo esame con il narcotest, ha dato esito negativo



BARI SARDO - I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Cagliari, accompagnati dal cane “Indio”, dopo i numerosi servizi per Ferragosto, non hanno abbassato la guardia e anche la domenica è stata una giornata intensa di controlli e perquisizioni. Un 30enne ed un 28enne sono stati interessati dai controlli.



A Bari Sardo, il 30enne è stato trovato con una bustina contenente 5grammi di marijuana occultata negli indumenti intimi. A casa del secondo, a Loceri, il cane ha fiutato una bustina con all’interno una sostanza bianca che, da un primo esame con il narcotest, ha dato esito negativo. Tuttavia, considerato il comportamento dell’animale, i militari hanno acquisito la sostanza e provvederanno a farla analizzare dai Carabinieri del Ris di Cagliari. Il 30enne è stato segnalato alla Prefettura.



Intanto, proseguono i servizi per la prevenzione dei reati in genere, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, soprattutto nei locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. La notte di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, con l’impegno di tutte le Stazioni costiere (Tortolì, Baunei, Santa Maria Navarrese e Bari Sardo) e con la Sezione Radiomobile, hanno monitorato con grande attenzione il territorio di competenza che, specie in questo momento storico, vede una grande presenza di turisti italiani e stranieri.