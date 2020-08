Red 11:04

Street art sul molo: proposta del Psd´Az

La sezione del Psd’Az di Alghero “Antoni Simon Mossa” ha preparato una mozione consiliare, presentata dal capogruppo Roberto Trova, «per la valorizzazione del molo di sopraflutto del porto di Alghero tramite street art»

Commenti

ALGHERO - «Si impegna il sindaco e la Giunta affinché procedano ad ogni valutazione necessaria per verificare la fattibilità di questo progetto interloquendo con tutti i soggetti istituzionali che dovranno essere coinvolti per competenza, assumendo gli atti amministrativi conseguenti; successivamente, affinché costituisca un “comitato artistico” che studi linee guida che dovranno essere seguite per la realizzazione del progetto e che ne segua la successiva concretizzazione; ed infine affinché individui ogni forma, anche finanziaria, che agevoli l’iter progettuale». Questo il fulcro della mozione consiliare preparata dalla sezione del Psd’Az di Alghero “Antoni Simon Mossa” e presentata dal capogruppo Roberto Trova, «per la valorizzazione del molo di sopraflutto del porto di Alghero tramite street art».Nella foto: il consigliere comunale Roberto Trova