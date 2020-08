Red 14:05 A Baratz, il sentiero del lago Il Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari e la società Alea Ricerca&Ambiente, gestore del Ceas Lago Baratz, organizzano un´escursione per sabato sera







Sarà costeggiato il lago lungo il sentiero ad anello che lo racchiude, procedendo nel fitto bosco di pini che si alterna alla vegetazione della macchia mediterranea. A metà percorso, si potrà fare una breve sosta nella zona più rocciosa, che si affaccia sul lago da cui sarà possibile osservare le diverse specie faunistiche presenti sullo specchio d'acqua, dalla folaga allo svasso ed al germano, solo per citarne alcune. Verso l'imbrunire, nell'ultimo tratto del sentiero, tra i giunchi e le tamerici sarà possibile ascoltare il gracidare delle raganelle e dentro la pineta, con un po' di fortuna, i richiami dell'assiolo e del succiacapre. È obbligatoria la prenotazione e qualora, per qualsiasi motivo, non sia poi possibile prendere parte all'escursione, si deve avvisare tempestivamente così da poter dare ad altri la possibilità di partecipare.



Per attenersi al protocollo anti-Covid, i partecipanti dovranno presentarsi con una mascherina e provvisti di autocertificazione firmata, relativa alle condizioni di salute ed al trattamento dei dati personali. Dovrà essere presa visione delle norme igieniche, di comportamento e distanziamento, secondo quanto disposto dalle autorità competenti per limitare la diffusione del contagio del virus. Il modulo per l'autocertificazione sarà fornito dalla segreteria organizzativa del Ceas. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it, oppure telefonare al numero 347/6791906 (all' operatrice Ceas Paola Delogu).