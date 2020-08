Cocaina e marijuana: 30enne deferito a San Teodoro

video 11:10 Esplode bombola, paura in centro Attimi di apprensione venerdì notte nel centro storico di Alghero. La fuga di gas da un appartamento al piano primo di via Gioberti. Immediati i soccorsi nonostante la moltitudine di persone. Le immagini dei soccorsi

21/8/2020 Raid 4x4 in spiaggia: turisti sanzionati Gli uomini del Corpo forestale hanno contestato a tre svizzeri il transito e la sosta con autoveicoli in arenile e il deturpamento del sistema dunale in località Sa Carina, un lungo cordone sabbioso tra la foce del Flumendosa e lo Stagno di San Giovanni, nel litorale del territorio comunale di Muravera

21/8/2020 Atterra ad Olbia con 68mila euro non dichiarati Il denaro era nascosto nei bagagli di cittadini di nazionalità austriaca, russa, cipriota e slovena in arrivo da vari Paesi europei, per lo più con voli privati. Tutti i passeggeri si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione pagando sanzioni per complessivi 3mila euro

21/8/2020 Ladri di sabbia scoperti in aeroporto I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio nell´Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, hanno fermato e sottoposto a controllo alcuni cittadini italiani e comunitari in procinto di lasciare l’Isola, portando nel bagaglio buste di ciottoli, conchiglie e sabbia prelevati dai litorali sardi

23:07 Controlli a Cagliari: doppia denuncia Il Comando provinciale della Guardia di finanza intensifica il controllo del territorio. Denunciati un senegalese per possesso di prodotti falsi e un nuorese per possesso di materiale da scasso

20/8/2020 Merce contraffatta: senegalese denunciato Martedì pomeriggio, i Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno denunciato a piede libero un 41enne extracomunitario, regolare sul territorio e residente a Cagliari, per possesso di merce contraffatta e ricettazione

20/8/2020 384 lavoratori irregolari nel Cagliaritano Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari ed il locale Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano hanno concluso un’attività congiunta di controllo finalizzata al contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nei confronti di sette società, delle quali cinque con sede nella provincia di Roma e due in Sardegna

20/8/2020 Extracomunitario espulso da Olbia Gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno proceduto all´arresto di un extracomunitario per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida del provvedimento, da parte dell’Autorità giudiziaria del Tribunale di Tempio Pausania è stato emesso il nullaosta all’espulsione

20/8/2020 Reti abusive nel Fiume Temo Il Fiume Temo finisce sotto la lente d´ingrandimento dell’Ufficio Circondariale marittimo di Bosa. Obiettivo: la tutela della legalità in tutta la vasta area. Più di 50metri di reti da pesca posizionate abusivamente e non segnalate sono state sequestrate nel fiume, non lontano dalla foce