Red 18:07 Tamponi in porto: tutti negativi Eseguiti i tamponi, tutti negativi, ai dieci occupanti delle due imbarcazioni provenienti dalla Spagna, ormeggiate nella Banchina Dogana del porto di Alghero. A renderlo noto, i rappresentanti del Consorzio del porto







«Gli armatori e gli ospiti hanno ringraziato, oltre che gli operatori per la massima efficienza e professionalità dimostrata, tutta la città e l’autorità marittima per l’accoglienza ricevuta e certamente ritorneranno in Alghero nella prossima estate. Massima disponibilità e garanzia di sicurezza sarà riservata anche ad eventuali altre imbarcazioni che arriveranno ad Alghero dalle Nazioni sottoposte alle norme vigenti», dichiarano dalla sede del Consorzio del porto di Alghero. Commenti ALGHERO - Eseguiti i tamponi, tutti negativi, ai dieci occupanti delle due imbarcazioni provenienti dalla Spagna, ormeggiate nella Banchina Dogana del porto di Alghero. Le operazioni sanitarie sono state organizzate nello spazio individuato in accordo con la Capitaneria di porto, con i Servizi del Consorzio del porto e della Marina di Aquatica.«Gli armatori e gli ospiti hanno ringraziato, oltre che gli operatori per la massima efficienza e professionalità dimostrata, tutta la città e l’autorità marittima per l’accoglienza ricevuta e certamente ritorneranno in Alghero nella prossima estate. Massima disponibilità e garanzia di sicurezza sarà riservata anche ad eventuali altre imbarcazioni che arriveranno ad Alghero dalle Nazioni sottoposte alle norme vigenti», dichiarano dalla sede del Consorzio del porto di Alghero.