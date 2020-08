Red 21:22 Nuovi atti vandalici nelle pensiline Atp Non si placa l’azione vandalica ai danni delle nuove pensiline installate in città dall’Azienda trasporti pubblici di Sassari. Ancora una volta, sono state assaltate e danneggiati i cristalli delle strutture coperte per l’attesa dei mezzi pubblici in Via Tavolara



SASSARI - Non si placa l’azione vandalica ai danni delle nuove pensiline installate in città dall’Azienda trasporti pubblici di Sassari. Ancora una volta, sono state assaltate e danneggiati i cristalli delle strutture coperte per l’attesa dei mezzi pubblici in Via Tavolara. Sempre crescente l'inciviltà e l'incuria, nonostante i continui sforzi che l’Azienda sta compiendo, giorno dopo giorno, con impiego di ingenti risorse, non solo economiche, per rendere decorosi i luoghi di sosta dei bus, attraverso l’installazione di nuove pensiline e la ristrutturazione delle esistenti, oltre alla riqualificazione delle paline gialle di vecchia generazione, che proprio in questi giorni stanno via via vivendo un vero e proprio restyling, in linea con la nuova immagine aziendale.



Ogni giorno, l'Atp investe risorse, tempo e denaro per porre rimedio alla maleducazione di persone che si dimostrano prive del rispetto verso il bene comune e, di conseguenza, anche verso i concittadini e la città in cui vivono. Gli ingenti denari che ogni anno vengono spesi (nel 2019 circa 60mila euro) per rimediare ai danni subiti potrebbero essere risorse destinate a migliorare e implementare i servizi che l’azienda offre alla cittadinanza.



«Chi danneggia il bene comune non fa un dispetto ad Atp Spa - sottolinea il presidente Paolo Depperu - ma fa un grave torto a tutta la collettività. Stiamo destinando denari e tempo per rendere le aree d'attesa vivibili, utili e innovate. Purtroppo c'è chi continua a distruggere quello che di buono si crea. E' davvero desolante sapere che alcuni non abbiano cura della propria città e del loro destino».