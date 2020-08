Red 21:03 Mamma e bimbo aggrediti in centro Attimi di panico, nella tarda serata di ieri, nel pieno centro di Alghero. Attorno alle 17.30, una giovane donna, che spingeva il passeggino con a bordo suo figlio di tre anni, sono stati aggrediti da un ragazzo



ALGHERO – Attimi di panico, nella tarda serata di ieri (lunedì), nel pieno centro di Alghero. Attorno alle 17.30, una giovane donna, che spingeva il passeggino con a bordo suo figlio di tre anni, sono stati aggrediti da un ragazzo. La donna stava attraversando la strada all'incrocio tra Viale Giovanni XXII e Via Manzoni ma, a causa di un'auto parcheggiata sulle strisce pedonali, aveva ovvi problemi di passaggio.



La giovane ha quindi chiesto strada le due persone che erano nell'abitacolo e il più giovane ha aperto la portiera all'improvviso, e ha colpito la donna con un pugno. Poi, ha cercato di scalciare il passeggino ma, fortunatamente, non ha colpito il bambino che ci stava dentro.



La fortuna ha voluto che alcuni uomini stessero passando in zona in quel momento e hanno fermato l'aggressore, chiamando la Polizia, che è intervenuta e ha aperto le indagini del caso dopo la denuncia della donna. Il bimbo e la donna, invece, sono dovuti andare al Pronto soccorso del locale Ospedale civile per controlli. Il giovane, che pare soffra di problemi psichici, non è stato arrestato, perché non colto in flagranza.