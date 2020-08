Cor 16:39 «I sardo-leghisti si accorgono della scuola» Critiche durissime: Dopo aver clamorosamente perso 230mila euro di finanziamenti pubblici, l´Amministrazione comunale di Alghero corre ai ripari e stanzia fondi da bilancio per tentare di riaprire le scuole in sicurezza







Critiche durissime all'indirizzo dell'amministrazione di Alghero piovono dai banchi dell'opposizione. «Ora, il 27 di agosto, con tutta calma e con una certa pomposità, l’Amministrazione comunica di aver stanziato dei fondi da bilancio per la ripartenza delle scuole, dimostrando, invece, una volta di più quanto quei soldi dei bandi PON fossero oltremodo necessari e come sia stato un danno enorme perdere quei fondi europei, che avrebbero permesso alle casse del comune (e quindi dei cittadini!) di risparmiare 230mila euro. L’Amministrazione comunica anche di aver partecipato a un bando (finalmente uno lo hanno visto...) per l'assegnazione di finanziamenti utilizzabili per affitti di locali e/o acquisto di strutture modulari per l’avvio dell’anno scolastico».



