Janas cerca un giovanotto di coperta

PORTO TORRES – La Compagnia italiana di navigazione ha chiesto per la motonave "Janas" un giovanotto di coperta. I marittimi interessati, in possesso delle qualifiche richieste, in regola con tutti i corsi previsti, sono invitati a presentarsi all'Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres, martedì 1 settembre, alle 10, muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.