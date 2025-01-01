Cor 14:17 Alghero: bagnanti tra i rifiuti di Ferragosto Super lavoro per l´assessorato all´Ambiente e le ditte che gestiscono i servizi sul litorale urbano. In condizioni precarie la mattina del 16 agosto numerose spiagge, cumuli di rifiuti anche nella pineta di Maria Pia



ALGHERO - Giornata di super lavoro in Riviera del Corallo sul fronte dell'igiene urbana, anche sui litorali (come peraltro da tradizione consolidata): Numerosi i fruitori delle spiagge per osservare lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto.



«I segnali della notte trascorsa si sono evidenziati clamorosamente alle prime ore del mattino - puntualizzano dall'ufficio comunicazione di Porta Terra - con i cumuli dei rifiuti rimasti nei pressi delle isole ecologiche. La mattina del 16 è stata impegnativa per riportare a normalità la situazione, con un carico supplementare del Servizio Ambiente del Comune guidato dall’Assessore Raniero Selva e dell’impresa di gestione del servizio di igiene urbana. Hanno resistito agli assalti le 18 mini isole ecologiche posizionate recentemente dall’Assessorato all’Ambiente, il nuovo sistema di raccolta ad uso esclusivo dei litorali. Nel corso della mattinata sono stati ripristinati tutti i siti per un ritorno all’uso per il quale sono stati posizionati dall’Amministrazione».



Sporcizia e cumuli di rifiuti anche nella pineta di Maria Pia, presa d'assalto come sempre da orde di giovanissimi, dove in molte zone è ancora possibile scorgere gli avanzi dei banchetti ferragostani uniti a sporcizia pregressa.



Nella foto: cumuli di rifiuti sulla spiaggia ad Alghero