Alguer.itnotiziealgheroPoliticaViabilità › «Più dignità al Museo del Corallo via i parcheggi»
Cor 9:00
«Più dignità al Museo del Corallo via i parcheggi»
E´ quanto previsto dall´assessorato alla Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale: su via XX Settembre nascerà uno spazio pubblico arredato a disposizione delle persone
«Più dignità al Museo del Corallo via i parcheggi»

ALGHERO - In attesa di dotarsi di un vero Piano della Mobilità e del Traffico, ad Alghero si prosegue a piccoli passi con modifiche mirate a rendere più equilibrato il traffico veicolare e pedonale. Nel caso di Via XX Settembre e Piazza Sulis, l'assessorato alla Mobilità sostenibile e Trasporto Pubblico Locale diretto dall'assessore Roberto Corbia ha previsto «un riassetto complessivo della sosta esistente, con l'obiettivo, da un lato, di rendere più equilibrato il rapporto tra stalli di sosta per auto, moto, disabili e carico-scarico merci e dall’altro, di dare dignità all’ingresso del Museo, dove si prevede di eliminare gli stalli destinati alla sosta, in favore di uno spazio pubblico arredato, a disposizione delle persone». E' quanto inserito nella delibera di giunta di recente approvazione a Porta Terra.
