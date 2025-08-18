Alguer.it
Alessio Bertallot allo spazio piscina
Venerdì 22 agosto, Spazio Piscina Porto Ferro: dalle ore 18, posti limitati. Uno dei più grandi artisti della consolle, un evento unico, una serata a tutta music
SASSARI - La baia di Porto Ferro è “il posto” dove la musica prende forma. Dove si parla di musica. Dove si parla la lingua della musica. Dove si balla la musica. “Musicology - Innamorati del suono” è un format versione talk & dance che dà spazio, suono, volume e voce alla musica. Nello specifico la voce e la musica di Alessio Bertallot: accadrà nello Spazio Piscina del Baretto a partire dalle ore 18 di venerdì 22 agosto 2025 (posto limitati, consigliata prenotazione al 3478614761. La notte in musica prosegue poi con Kazembe a.k.a. Zhob, Dj Padrino e SKNT.

“Sarà come detto un incontro di musica e parole, dedicato a chi vive la musica come una storia d’amore: intensa, totale e senza tradimenti” affermano gli organizzatori di quello che si annuncia con un vero e proprio evento per l'estate nord isolana. Un talk live che soddisfa desideri ed esigenze di chi, appassionato, non si accontenta solo di ascoltare ma vuole scavare le radici, le influenze e le emozioni che generano ogni intenzione ed ogni nota. “Perché l’amore non è solo nelle relazioni, ma anche nel restare legati ai suoni che ci fanno vibrare, oggi come ieri” proseguono.
