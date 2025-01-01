Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCronacaAbusivismo › Smantellato campeggio abusivo a Porto Ferro
Cor 14:13
Smantellato campeggio abusivo a Porto Ferro
La polizia locale scopre e smantella un campeggio abusivo tra il lago di Baratz e Porto Ferro Salis: «Tutela dell’ambiente e sicurezza per la collettività iniziano con il rispetto delle regole»
Smantellato campeggio abusivo a Porto Ferro

SASSARI - Gli agenti della polizia locale di Sassari hanno individuato e smantellato questa mattina un campeggio di piccole dimensioni realizzato senza alcuna autorizzazione e senza il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste per legge. Il nucleo specializzato, forte delle segnalazioni raccolte e dei riscontri fatti nel corso di precedenti attività di monitoraggio del territorio, stamattina intorno alle 7 si sono recati nella pineta tra Porto Ferro e il Lago di Baratz e hanno notificato la contestazione di campeggio abusivo.

Agli autori della contravvenzione sono state elevate multe da 500 euro, mentre le tende e tutto il materiale da campeggio è stato posto sotto sequestro nel quartier generale di via Carlo Felice, coordinato dal comandante Gianni Serra. «La tutela dell’ambiente, ma anche l’incolumità di ciascuno e la sicurezza della collettività, iniziano con il rispetto delle regole», è il monito del vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, alla Tutela del territorio e al Decoro urbano, Pierluigi Salis. «Certe condotte non sono accettabili e sono contrarie alle più elementari norme di salvaguardia del nostro patrimonio naturale – aggiunge – la cui fruibilità deve essere garantita a tutte e a tutti a parità di condizioni e nella più assoluta sicurezza».

Foto d'archivio
