Red 12:09 Sassari: nuovi appuntamenti con l´anagrafe canina Lunedì 7 e lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 11, nei locali del Canile comunale di Sassari, in località Funtana sa Figu, Strada provinciale Sassari–Osilo, è in programma il servizio di anagrafe canina con l´applicazione di microchip. Verranno accettati un massimo di trenta cani







Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre, i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.



Considerate le misure di prevenzione e contenimento del Covid 19 e visto il protocollo di regolamentazione delle attività del Canile comunale, l'attività di anagrafe canina si svolgerà fissando un appuntamento telefonando ai numeri 366/7770223 o 079/279630 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 allle 12). Nell'occasione, dovranno essere comunicati: dati anagrafici, codice fiscale e numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), dati necessari per la precompilazione della scheda anagrafica allo scopo di regolamentare le presenze ed evitare contatti interpersonali fra l’utenza. L'identificazione e l'applicazione del microchip è totalmente gratuita. Commenti SASSARI - Il Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Ats Sardegna–Assl Sassari, in collaborazione con l'Assessorato comunale all'Ambiente, nell'ambito della lotta contro il randagismo, lunedì 7 e lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 11, nei locali del Canile comunale di Sassari, in località Funtana sa Figu, Strada provinciale Sassari–Osilo, eseguirà il servizio di anagrafe canina con l'applicazione di microchip. Verranno accettati un massimo di trenta cani.Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre, i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.Considerate le misure di prevenzione e contenimento del Covid 19 e visto il protocollo di regolamentazione delle attività del Canile comunale, l'attività di anagrafe canina si svolgerà fissando un appuntamento telefonando ai numeri 366/7770223 o 079/279630 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 allle 12). Nell'occasione, dovranno essere comunicati: dati anagrafici, codice fiscale e numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), dati necessari per la precompilazione della scheda anagrafica allo scopo di regolamentare le presenze ed evitare contatti interpersonali fra l’utenza. L'identificazione e l'applicazione del microchip è totalmente gratuita.