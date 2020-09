Cor 12:06

Salvamento a mare: proroga a Porto Torres

Salvamento a mare e accessibilità ai disabili: prorogato il servizio nelle spiagge di Balai, Acque Dolci, Scogliolungo e nel fine settimana a Cala dei Ponzesi (Cala Sabina) sull’isola dell’Asinara

PORTO TORRES - Sarà prorogato sino al 13 settembre il servizio di salvamento a mare nelle spiagge cittadine di Balai, Acque Dolci, Scogliolungo e nel fine settimana a Cala dei Ponzesi (Cala Sabina) sull’isola dell’Asinara. Il servizio proseguirà per ulteriori cinque giorni rispetto alla data di conclusione prevista, grazie al finanziamento integrativo di 4.672 euro richiesto dalla Protezione Civile del Comune di Porto Torres e accordato dalla Regione Sardegna. I fondi vanno a sommarsi ai 57.942 euro già impegnati dal Comune per l'esecuzione del servizio per un periodo di sessantadue giorni da luglio a settembre. Nelle spiagge continueranno, perciò, ad essere presenti i bagnini con tutte le dotazioni di sicurezza. Nella spiaggia di Scogliolungo verrà prorogata l’area balneare ad accesso facilitato con le postazioni dedicate ai disabili e la sedia speciale per l'ingresso in acqua. L’accessibilità agli utenti con difficoltà motorie sarà garantita sino al 13 settembre anche nella spiaggia di Balai con la passerella installata dall’associazione Vosma, affidataria del servizio, dallo scivolo alla battigia.